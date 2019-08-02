Эрмитаж, Аврора и Спаса-на-Крови: как Rammstein готовится к концерту в Петербурге?

, 8:36 Эфирная новость 224

Перед выступлением на «Газпром Арена» легендарный немецкий коллектив посетил ключевые городские достопримечательности.

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Фото, видео : ВКонтакте @id58251427, 5-tv.ru

Легендарная немецкая группа Rammstein готовится дать второй концерт в России. Из Москвы музыканты переехали в Петербург, где уже в пятницу состоится шоу. В ожидании концерта артисты прогуливаются по городу.

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Фанаты не отстают от кумиров ни на шаг: караулят возле отеля, следят за передвижениями и тут же выкладывают все в сеть. Музыканты побывали в Эрмитаже, возле крейсера «Аврора», у Спаса-на Крови. А солист группы, Тилль Линдеманн решил покататься на кораблике по Финскому заливу и громогласно приветствовал город.

Пока музыканты отдыхают, на стадионе «Газпром Арена» полным ходом идет подготовка к концерту. Rammstein привез в Петербург 75 фур оборудования для пиротехнического и светового шоу. Во время выступления нагрузка на электросеть будет пиковой! В Москве концерт собрал аншлаг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошло выступление легендарных немцев в Москве.

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