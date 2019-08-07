Максим Виторган и Нино Нинидзе вместе отдыхают на яхте в Греции?

, 18:42 Фото 93

Актер опубликовал романтичный снимок, на котором держит девушку за ручку на фоне заката.

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Фото, видео : Instagram @mvitorgan

Максим Виторган проводит свой отпуск в Греции в компании прекрасной незнакомки. Актер опубликовал в Instagram фото, на котором нежно держит за руку неизвестную девушку. Влюбленная парочка позирует на палубе яхты в море на фоне потрясающих горных пейзажей. Лица подруги знаменитости не видно из-за того, что кадр сделан против солнца. Однако юзеры уже сочли снимок очередным доказательством романа экс-супруга Собчак с Нино Нинидзе.

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«Восход, закат», — подписал романтичное фото звезда.

Помимо нежных кадров с подругой сердца Виторган на отдыхе успевает выкладывать публикации на остросоциальные темы. Под одним из таких «около политических» текстов подписчики дали актеру совет.

«Максим, расслабьтесь. Отдыхайте с молодой и красивой», — написал юзер.

Всезнающие поклонники звезды тут же ответили «советчику» в комментариях.

«Так он и отдыхает. С Нино Нинидзе!» — заявил фолловер.

Слухи о романе Виторгана и Нинидзе появились около месяца назад. Парочка слишком часто стала появляться вместе на светских мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Максима Виторгана познакомилась с актрисой Нино Нинидзе.

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