Фото: Дочь Максима Виторгана познакомилась с актрисой Нино Нинидзе

, 15:58 Фото 52

В сети появилось совместное селфи Полины Виторган и Нино Нинидзе.

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Фото, видео : Instagram @mvitorgan, @ninosha13, @polinavitorgan

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Известный российский актер Максим Виторган познакомил свою дочь от первого брака с новой возлюбленной. Во всяком случае 23-летняя Полина Виторган и 28-летняя Нино Нинидзе запечатлены на совместном селфи, которое появилось в аккаунтах обеих в Instagram. Судя по тому, что на снимке обе улыбаются и дурачатся, натянув на голову футболку и свитер, девушки легко нашли общий язык.

Instagram @ninosha13, @polinavitorgan

Настойчивые слухи о романе бывшего мужа Ксении Собчак с грузинской актрисой, которая моложе него на 18 лет, появились около месяца назад. Тогда Нино заявила, что находится в процессе развода с актером Кириллом Плетневым и говорить о новых отношениях отказалась. Однако спустя некоторое время Виторган и Нинидзе стали появляться вместе на светских мероприятиях.

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Тем временем, как сообщал 5-tv.ru, в пятницу 2 августа в сети появилась информация о предстоящей свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. По слухам, бракосочетание назначено на 13 сентября. Официального подтверждения этой новости пока не последовало.

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