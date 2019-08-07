«Русская Кардашьян» поразила фанатов горячим фото в стиле арт-деко

Анастасия Квитко, более известная из-за своих пышных форм как «Русская Кардашьян», не перестает радовать поклонников откровенными фотографиями. 24-летняя модель с удовольствием демонстрирует шикарную фигуру.

Недавно Квитко опубликовала в своем Instagram-аккаунте горячее фото в стиле арт-деко. Белый топ модели, еле-еле прикрывающий необъятную грудь девушки, и черные кожаные штаны идеально вписываются в интерьер такой же цветовой гаммы.

Instagram @anastasiya_kvitko