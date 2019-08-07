«Русская Кардашьян» поразила фанатов горячим фото в стиле арт-деко

Анастасия Квитко, более известная из-за своих пышных форм как «Русская Кардашьян», не перестает радовать поклонников откровенными фотографиями. 24-летняя модель с удовольствием демонстрирует шикарную фигуру.
Недавно Квитко опубликовала в своем Instagram-аккаунте горячее фото в стиле арт-деко. Белый топ модели, еле-еле прикрывающий необъятную грудь девушки, и черные кожаные штаны идеально вписываются в интерьер такой же цветовой гаммы.
Поклонники были сражены наповал откровенным и стильным снимком Анастасии. Фанаты не могли сдержать эмоций и признались модели в любви прямо в комментариях:
«Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел!
«Я люблю тебя, Анастасия Квитко, моя любовь»;
«Как всегда идеальная фигура в мире»;
«Слишком красиво, чтобы что-то говорить», — написали фолловеры.
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