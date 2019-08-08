«Родится девочка»: Мила Йовович показала фото округлившегося животика

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Голливудская звезда ждет третьего ребенка.

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Фото, видео : Instagram @millajovovich

Мила Йовович поделилась с подписчиками радостной новостью — она снова беременна. Снимок с округлившимся животиком голливудская звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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Как отметила сама артистка в описании под фото, о своем интересном положении она узнала около 13 недель назад. При этом звезда отмечает, что не была готова к тому, что снова станет мамой так скоро — два года назад Йовович прервала беременность и сейчас активно выступает против поправок в американское законодательство, согласно которым аборты могут запретить после шестой недели беременности.

Instagram @millajovovich

Йовович призналась, что «не хотела привязываться к этому потенциальному ребенку», поскольку из-за аборта и возраста (актрисе 43 года) не была уверена, что все будет хорошо.

«Это было явно не весело, и последние несколько месяцев моя семья и я жили как на иголках, ожидая, когда появятся разные результаты тестов, и проводя большую часть нашего времени в кабинетах врачей», — поделилась звезда.

Однако теперь Мила не боится заявить общественности о скором пополнении в семье. Артистка даже раскрыла пол будущего ребенка — врачи сообщили, что родится девочка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за беременную из-за неудачного фото приняли экс-солистку SEREBRO Катю Кищук.

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