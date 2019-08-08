Гороскоп на 8 августа: Рыбы, приручите свои страхи

Рак, ежедневно напоминайте себе, что вы не жертва, а творец своей судьбы. С одной стороны есть отношения, которые заставляют вас чувствовать себя на подъеме. С другой — вы находитесь под влиянием людей, которые истощают ваши ресурсы. Как долго вы собираетесь мириться с этим?

Близнецы, немного расслабьте вожжи. Иногда полезно поплыть по течению и дать ситуации разрешиться самой без постороннего участия. Будьте доброжелательны к людям и они откроются вам. Отдохните и наберитесь сил.

Два слова: семейное блаженство. Как чудесно быть с тем, кого ты так любишь. Если вы никак не можете решиться съехаться со своим партнером, сейчас отличный момент для того, чтобы это сделать. Да, во многом придется идти на компромиссы, но вы, итак, знаете, что некоторые вещи требуют дополнительных усилий.

Овны, непростые времена настали для вас. Не слушайте голос в голове, который говорит вам сдаться. Не пренебрегайте помощью друзей и родных, они окажут вам мощную поддержку и помогут найти луч надежды.

Стрельцы, у вас есть отличная возможность переписать правила игры. Наденьте сегодня свой самый лучший наряд и приготовьтесь получить заслуженные лавры. Скорпионы, вам необходимо проявить инициативу. Тельцы, этот этап ваших отношений требует компромиссов, но вы, итак, знаете, что это необходимо в данной ситуации.

Лев — гороскоп на сегодня, 8 августа

Лев, неразделенная любовь — самая паршивая вещь, которая может быть, неправда ли? Боль и травмы прошлого не дают вам покоя. Вы боитесь открыть свое сердце, потому что перестали доверять людям. Разговор с наставником или специалистом поможет решить эту проблему.

Космический совет: Космический совет: любите всем своим сердцем или не любите вообще.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа

Дева — гороскоп на сегодня, 8 августа

Девы, вас окружают два типа людей. Первый — это те, кто будет рядом не только, когда хорошо, но и в негативный период. Второй тип — это те, кто отвернется при первой же вашей неудаче. Остерегайтесь последних. Эта фаза вашей жизни требует установления сильных границ, которые не позволят вам повторять прошлые ошибки.

Космический совет: остерегайтесь тех, кто появляется в вашей жизни только, когда им удобно.

Весы — гороскоп на сегодня, 8 августа

Весы, вы редкий и драгоценный бриллиант в мире поддельных драгоценностей. В чем секрет вашей силы? Все очень просто! Чтобы оставаться всегда на высоте, нужно правильно расставлять приоритеты. Хватит тратить время на людей, которые не ценят вас за то, кто вы есть. Как только вы поймете всю прелесть независимости, перестанете искать чужого признания.

Космический совет: сила кроется в вас самих.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 8 августа

Сообщение повторяется, Скорпион. Хватит играть не по своим правилам. Вам необходимо установить границы с теми, кто постоянно терроризирует вас своими наставлениями. Хватит быть тряпкой, пора проявлять инициативу. Не бойтесь прислушиваться к своему сердцу.

Космический совет: не будьте тряпкой.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа

Стрелец — гороскоп на сегодня, 8 августа

Стрельцы, у вас есть отличная возможность переписать правила игры. Наденьте сегодня свой самый лучший наряд и приготовьтесь получить заслуженные лавры. Окружающие ждут, что вы возьмете на себя ответственность.

Космический совет: открытый и честный разговор поможет вам двигаться вперед.

Козерог — гороскоп на сегодня, 8 августа

Козероги, устали от ударов судьбы? У Вселенной есть для вас хорошие новости. То, что вы ищите находиться буквально у вас под носом, но вы никак не можете это разглядеть. Попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом. Родные и близкие поддержат вас в трудную минуту. Космический совет: оглянитесь вокруг.

Водолей — гороскоп на сегодня, 8 августа

Водолей, вы сами стоите у себя на пути. Сами создаете себе трудности. Страх быть отвергнутым мешает вам самореализовываться. Но, кто эти люди, чьего осуждения вы боитесь? Поверьте в себя и увидите, как поменяется жизнь.

Космический совет: будьте самим собой.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 8 августа

Рыбы, это бурное время для вас. Но что, если происходящее лишь кажется вам таким сложным, что, если на деле все гораздо прозаичнее? Попробуйте поговорить по душам с близким вам человеком. Это общение поможет вам отречься от страхов, которые превратились в стену на вашем пути.

Космический совет: приручите свои страхи.