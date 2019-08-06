Показалось? Поклонники приняли неудачный ракурс на фото Кищук за беременность

, 23:55 Фото 87

Поза певицы натолкнула фанатов на мысль об интересном положении экс-солистки группы SEREBRO.

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Фото, видео : Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Катя Кищук смутила поклонников фотографией с неудачного ракурса. Многим подписчикам экс-солистки группы SEREBRO показалось, что живот девушки куда больше, чем он есть на самом деле.

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На снимке, который появился на странице звезды в Instagram, Кищук позирует в облегающем платье с цветочным принтом. Вероятно, по задумке акцент в кадре должен был быть сделан на глубоком декольте наряда, кокетливо обыгранном шнуровкой. Однако артистка неудачно отвела в сторону бедро — с первого взгляда показалось, что Катя находится на последних месяцах беременности. Об этом подписчики тут же сообщили бывшей участнице SEREBRO в комментариях.

«Сначала подумала, что она беременная.»

«Ты так попу отставила, что я подумала, что ты беременная!»

«Девушка, у вас беременное бедро.»

«Думал животик. Какое-то искажение», — высказались фолловеры.

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

На подобные комментарии певица предпочла не отвечать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Кищук анонсировала новую модель кроссовок со своим фото.

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