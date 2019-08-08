Компания Samsung презентовала новые Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

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Южнокорейская компания представила два новых флагмана.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com, samsung.com

Корпорация Samsung Electronics представила два новых флагмана в линейке своих смартфонов — Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Подробное описание моделей появилось на сайте компании.

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Известно, что диагональ экрана Galaxy Note 10+ станет самой большой среди смартфонов южнокорейского бренда — 6,8 дюйма. Диагональ Galaxy Note 10 будет чуть меньше — 6,3 дюйма. «Десятый» Galaxy заявлен Samsung с оперативной памятью 12 ГБ, а Galaxy Note 10 с памятью 8 ГБ. Объем встроенной памяти обоих гаджетов — 256 ГБ.

Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ оснащены батареями емкостью 3500 и 4300 мАч соответственно. Компания заявляет, что у пользователей будет возможность полностью зарядить каждый из флагманов всего за полчаса. Ожидается, что стоить смартфоны будут недешево — Galaxy Note 10, предположительно, можно будет приобрести почти за 77 тысяч рублей, Galaxy Note 10+ — за 89,9 тысячи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шесть моделей смартфонов Samsung вошли в десятку лучших за 2019 год по версии Роскачества.

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