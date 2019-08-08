Там, где оживает музыка: мировые знаменитости проводят мастер-классы юным дарованиям в «Артеке»

В Крыму собрались лучшие молодые исполнители России. На берегу Черного моря открылась смена Летней Академии Петербургского Дома музыки. Талантливых, но начинающих музыкантов ждет целая серия мастер-классов от признанных мировых знаменитостей, в руках которых музыкальные инструменты буквально оживают.

Этим летом преподаватели Дома музыки проведут и выездные занятия в легендарном детской центре «Артек». Незабываемые мелодии для флейты услышал Алексей Лазуренко.

Мелодия под песню крымской волны. Места, что вдохновляли Айвазовского, сегодня снова во власти высокого искусства.

В «Нижней Ореанде» — Летняя Академия Санкт-Петербургского Дома музыки, молодые исполнители оттачивают мастерство. В наставниках у них — мэтры мировой сцены.

Волшебство музыки — кропотливый труд и долгий поиск. Это, пожалуй, главное, чему учат здесь молодежь. Только пропустив через себя, выстрадав каждую ноту, и можно сплести удивительную ткань мелодии.

«Ты запутался сейчас, но это лучше, чем ты будешь торопиться», — объясняет ученику Сергей Ролдугин, Народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки.

Сергей Ролдугин требователен к каждой ноте. Для него, конечно, важна чистота звука, но еще важнее — чувствовать музыку. Поэтому, когда молодому таланту тяжело представить тоску Дворжака по родине, маэстро сам берет в руки виолончель.

«Очень сильная виолончельная школа в нашей стране всегда была. Из этих выдающихся виолончелистов мало кто становится выдающимся педагогом. Сергей Павлович тот уникальный случай, когда он и виолончелист, и феноменальный педагог», — рассказывает Василий Степанов, ученик Летней Академии Санкт-Петербургского Дома музыки.

Участников Летней Академии этого года профессор отбирал лично. Уверен — в Крыму собрались лучшие исполнители России. Свою миссию он видит в том, чтобы помочь им стать явлением в мировой музыке.

«Для наших нормальных детей мы хотим создать такие ненормально хорошие условия, чтобы они могли развиваться и потом приносить, даже не славу нашей стране, а вкладывать свой неоценимый вклад в мировую сокровищницу искусства», — говорит Сергей Ролдугин, Народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки.

Он подчинил этому пульсу Ла Скала, берлинскую филармонию и Зальцбургский фестиваль, но плеяда знаменитых выпускников — особая гордость Бориса Кушнира. При этом секрет успеха, казалось бы, прост.

«Левая рука — это краска. Это вибрация, техника, конечно. Но благодаря правой руке можно выразить душу исполнителя. Его талант, его способности, его мысли», — рассказывает Борис Кушнир, профессор Венской консерватории и Университета музыки и театра Граца.

Поэтому профессор так придирчив к положению пальцев на смычке, но именно за таким перфекционизмом и едут в Летнюю Академию молодые артисты.

«Все уже сделано, казалось бы, ты уже готов это вынести, но музыка еще не совсем живая. И вот все эти мастер-классы, они как капается в твое творчество что-то, и музыка сразу течет, оживает», — делится Александра Зверева, участница Летней Академии Санкт-Петербургского Дома музыки.

Тем более, если за дело берется Венсан Люка. Профессор Парижской консерватории учит не просто дарить голос флейте, он хочет, чтобы каждый воспитанник попробовал мелодию на вкус.

«Здесь в России я с большим удовольствием работаю с ребятами. Они восприимчивы и любят работать. А наша задача — заинтересовать их своей музыкой», — говорит Венсан Люка, профессор Парижской Высшей национальной консерватории, солист-концертмейстер группы флейт оркестра Парижа.

И не только состоявшуюся в музыке молодежь. Этим летом преподаватели Санкт-Петербургского Дома музыки проведут занятия и в «Артеке». Фонд «Возрождение традиций» подгадал к этому событию с подарками: передал легендарному детскому центру набор инструментов — от ударной установки до электронных пианино.

Жемчужиной, переданной в «Артек» коллекции, стал этот уникальный рояль. На инструментах этой марки играли Вагнер и Лист. А теперь в легендарном детском центре преподаватели из Летней Академии Санкт-Петербургского Дома музыки будут учить молодых и талантливых.

Первая смена Летней Академии Санкт-Петербургского дома музыки закончится целой серией концертов. Отдыхающие в Ореанде первыми услышат отточенные до блеска пассажи выпускников.

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