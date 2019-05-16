«Музыкальная сборная России» поразила зрителей в сочинском «Сириусе»

, 11:02 Эфирная новость 66

В рамках культурного проекта «Сочинский диалог» талантливых музыкантов собрал Санкт-Петербургский Дом музыки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Образовательный центр «Сириус» стал площадкой культурной программы первого в истории «Сочинского диалога». Талантливые молодые музыканты собрались вместе, чтобы продемонстрировать свое мастерство под руководством опытного наставника — художественного руководителя Дома музыки Сергея Ролдугина.

Это настоящая музыкальная сборная России! Ее представляют — лучшие из лучших. Концерты в «Сириусе» — отличная возможность отточить программу в преддверии престижного конкурса имени Чайковского, который еще называют музыкальной олимпиадой.

О большом творческом марафоне — Николай Иванов.

Австрийская музыкальная делегация– это дирижер и сопрано хрустальной чистоты — Мария Фраушер и Паулина Хорайска. Обе воспитанницы Университета Брукнера в Линце — от Сочи в восторге. В перерывах между репетициями и концертами — бегут на пляж.

«Планируете купаться?»

«Мне кажется, немножко холодновато, особенно, если ты исполнитель, и должен беречь свой голос», — отвечает солистка Университета Антона Брункера Паулина Хорайска.

Да что там голос! Федор Амосов — он представляет в Сочи «музыкальную сборную России», которую формирует петербургский Дом музыки — даже футляр виолончели открывает только на репетиции.

«Почему виолончель в футляре?»

«Сегодня дует ветер, боюсь, что простудится. Инструменты, как и люди, подвержены погоде», — объясняет участник программ Санкт-Петербургского Дома музыки Федор Амосов.

Площадкой культурной программы первого в истории Сочинского диалога стал образовательный центр «Сириус». Здесь — настоящий центр искусства, науки и спорта. Все — в одном пространстве. В 50 метрах от зала, где репетируют оркестр и солисты Дома музыки — тренируются роботы. Вокруг слишком много искушений для молодых музыкантов. До моря — всего 200 метров. А надо репетировать.

Путин ознакомился с планами развития образовательного центра «Сириус»

Уговаривать немного отвлечься — долго не приходится. Скрипку — в футляр. Вместо смычка — мяч для настольного футбола.

«Насчет мелкой моторики — это полезно. Насчет того, что это много времени занимает, которое можно потратить на занятия, это вредно», — считает солист Санкт-Петербургского Дома музыки Равиль Ислямов.

Равиль скромничает. «Музыкальная сборная России» — это лучшие из лучших. Главные требования — талант и безусловное трудолюбие.

«Нет разницы, где играть — перед публикой в Москве или в Сириусе. Это дети. Хочется сыграть максимально профессионально», — объясняет солист Санкт-Петербургского Дома музыки Андрей Телков.

Максимального профессионализма от подопечных требует и наставник сборной — художественный руководитель Дома музыки Сергей Ролдугин. Он лично отбирает солистов для выступлений. В этот вечер — он тоже на сцене. Сонату Генделя Сергей Ролдугин исполняет вместе с солистом Дома музыки Федором Амосовым.

«Ребята сегодняшние — они представляют Дом музыки — для них это нормальный обычный концерт. Конечно, они выдающиеся таланты. Если бы выступил кто-то один — то сказали бы, это шедевр. А так — это уровень. Мы воспитали такой уровень, чтобы индивидуальное выступление возводило в иной ранг», — рассказывает художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист Сергей Ролдугин.

Видео: Школьники-миллионеры собрались в образовательном центре Сириус

Виртуозное мастерство участников «Музыкальной сборной» — как знак качества. В «Сириусе» — их всегда ждут с нетерпением.

«Мы стараемся, чтобы концерты были совмещены с образовательными программами. Чтобы все ребята могли посещать, а музыканты имели возможность проводить еще мастер-классы. Ребята таким образом получают здесь наставников», — рассказывает руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Для солистов «Музыкальной сборной России» — концерт в Сириусе одна из последних возможностей отточить программу в преддверии престижного конкурса имени Чайковского. Его еще называют музыкальной олимпиадой.

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