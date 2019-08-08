«1989 год»: Винокур поделился архивным снимком с Ротару

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В среду, 7 августа, певице исполнилось 72 года. Артистку поспешили поздравить коллеги по сцене со всего мира.

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Фото, видео : Instagram @vladimir_vinokur, © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Певец и юморист Владимир Винокур опубликовал в Instagram совместный снимок с коллегой по сцене — Софией Ротару, сделанный 30 лет назад, в 1989 году. Таким образом он поздравил артистку с днем рождения. В среду, 7 августа, ей исполнилось 72 года.

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«С днем рождения! Живи долго! 1989 год, Австралия, гастроли, помнишь?» — подписал фотографию Винокур, добавив, что также Ротару поздравляет вся его семья.

Instagram @vladimir_vinokur

Подписчики певца присоединились к поздравлениям артистки. Пользователи пожелали ей здоровья, творческих успехов и выразили надежду на большее количество концертов в России, чем сейчас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что София Ротару провела свой 72-й день рождения в кругу семьи. В частности, с внуками — 18-летней Соней Евдокименко и 25-летним Анатолием.

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