Никаких концертов: София Ротару отметила день рождения в семейном кругу

, 20:41 Фото 327

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с любимыми внуками.

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Фото, видео : Instagram @sofiarotaru.official

Певице Софии Ротару в среду, 7 августа, исполнилось 72 года. Артистка решила отметить день рождения в семейной кругу. В своем Instagram-аккаунте любимица публики опубликовала снимок с внуками — 18-летней Соней Евдокименко и 25-летним Анатолием и сопроводила его сердечком.

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Сама артистка предстала в стильном синем платье в горох с открытыми плечами. Стоит отметить, что в свои года Ротару выглядит просто потрясающе. Фанаты не могут поверить, что ей исполнилось 72.

Instagram @sofiarotaru.official

В интервью Teleprogramma.pro концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев рассказал, что в этот день певица отказалась от выступлений. Свой личный праздник звезда решила провести с внуками.

Поклонники поздравили Софию Михайловну с днем рождения и в очередной раз признались ей в любви:

«С Днем рождения! Вы невероятная красавица! Глаз не оторвать»;

«С Днем Рождения, София Михайловна! Мы Вас любим! Обожаем!»;

«Наша несравненная София Михайловна с днем рождения, всех благ, долгие лета. Спасибо, что вы есть у нас», — оставили комментарии фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что София Ротару «отвергла» поклонника, пытавшегося поцеловать ее после концерта.

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