Никаких концертов: София Ротару отметила день рождения в семейном кругу

Певице Софии Ротару в среду, 7 августа, исполнилось 72 года. Артистка решила отметить день рождения в семейной кругу. В своем Instagram-аккаунте любимица публики опубликовала снимок с внуками — 18-летней Соней Евдокименко и 25-летним Анатолием и сопроводила его сердечком.

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Сама артистка предстала в стильном синем платье в горох с открытыми плечами. Стоит отметить, что в свои года Ротару выглядит просто потрясающе. Фанаты не могут поверить, что ей исполнилось 72.

Instagram @sofiarotaru.official