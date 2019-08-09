  1. Пятый канал
  4. «Девушка в красном»: Поклонники в восторге от яркого образа Нюши

«Девушка в красном»: Поклонники в восторге от яркого образа Нюши

, 2:09 Фото 35

Певица опубликовала фото из отпуска в своем Instagram-аккаунте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша недавно поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с отдыха. Девушка с ярко накрашенными губами позирует в красном купальнике на фоне бассейна. Артистка провела свой отпуск во Франции. Сейчас Нюша снова возвращается в рабочий ритм, однако поводов для грусти не видит — гастроли певицы пройдут в солнечном Тихорецке в Краснодарском крае.

«Одна ягодица»: Джей Ло показала «пятую точку» на концерте в Турции — видео

«Отпуск заканчивается, но солнечные дни все равно буду ловить. Продолжаю гастролировать. Следующая остановка — Москва, а за ней — Тихорецк», — написала исполнительница.

Instagram @nyusha_nyusha

Поклонники пришли в восторг от сочетания красной помады и купальника такого же яркого цвета на фото. Они отметили, что Нюше такой образ очень идет.

«Девушка в красном. Ню, какая же вы красивая»;

«Прекрасна! Тебе очень идет это помада»;

«Красный однозначно твой цвет», — оставили комментарии фанаты.

Однако были пользователи, которые нашли, к чему придраться и посоветовали артистке удалить родинку.

«Удали ты уже эту страшную родинку», — написал один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша опубликовала фото в элегантном купальнике на фоне моря.

Читайте также

+16° Днём +20°
Ночью +13°
65.13
0.04 73.04
0.15
Гороскоп на 8 августа: Рыбы, приручите свои страхи

Последние новости

2:34
Два бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ провели полеты над Беринговым морем — видео
2:09
«Девушка в красном»: Поклонники в восторге от яркого образа Нюши
1:33
Глава Петербурга об аресте директора «Норманн»: «Нельзя обманывать людей»
1:09
Экстренное предупреждение: на Москву надвигается опасный шторм
0:48
Кристина Асмус поделилась игривым снимком в кружевном белье
0:37
Глава Петербурга: До конца года заработает 11 новых школ

Сейчас читают

Директору Началовой известна причина потери зрения Дианы Гурцкой
Звезда клипа группы «Ленинград» Любовь Константинова вышла замуж
Момент страшного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги