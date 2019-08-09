«Девушка в красном»: Поклонники в восторге от яркого образа Нюши

Певица Нюша недавно поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с отдыха. Девушка с ярко накрашенными губами позирует в красном купальнике на фоне бассейна. Артистка провела свой отпуск во Франции. Сейчас Нюша снова возвращается в рабочий ритм, однако поводов для грусти не видит — гастроли певицы пройдут в солнечном Тихорецке в Краснодарском крае.
«Одна ягодица»: Джей Ло показала «пятую точку» на концерте в Турции — видео
«Отпуск заканчивается, но солнечные дни все равно буду ловить. Продолжаю гастролировать. Следующая остановка — Москва, а за ней — Тихорецк», — написала исполнительница.
Поклонники пришли в восторг от сочетания красной помады и купальника такого же яркого цвета на фото. Они отметили, что Нюше такой образ очень идет.
«Девушка в красном. Ню, какая же вы красивая»;
«Прекрасна! Тебе очень идет это помада»;
«Красный однозначно твой цвет», — оставили комментарии фанаты.
Однако были пользователи, которые нашли, к чему придраться и посоветовали артистке удалить родинку.
«Удали ты уже эту страшную родинку», — написал один из юзеров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша опубликовала фото в элегантном купальнике на фоне моря.