«Девушка в красном»: Поклонники в восторге от яркого образа Нюши

Певица Нюша недавно поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с отдыха. Девушка с ярко накрашенными губами позирует в красном купальнике на фоне бассейна. Артистка провела свой отпуск во Франции. Сейчас Нюша снова возвращается в рабочий ритм, однако поводов для грусти не видит — гастроли певицы пройдут в солнечном Тихорецке в Краснодарском крае.

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«Отпуск заканчивается, но солнечные дни все равно буду ловить. Продолжаю гастролировать. Следующая остановка — Москва, а за ней — Тихорецк», — написала исполнительница.

Instagram @nyusha_nyusha