«Богиня!»: Нюша опубликовала фото в элегантном купальнике на фоне моря

Певица Нюша отдыхает сейчас с семьей в Эстонии и делится оттуда солнечными фотографиями. Недавно артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в элегантном черном купальнике на берегу моря.

Поклонники пришли в восторг от фигуры знаменитости и оставили ей множество комплиментов в комментариях:

«Ух ты ж, какая богиня», — написал один из фанатов.

«На самом деле богиня, у вас очень красивая фигура, выглядите потрясающе», — поддержал его другой юзер.

«Во всех образах ты выглядишь превосходно, особенно на таком фоне»;

«Вау, фоточки огонь🔥, обе фотографии просто прекрасны, вы очень красивая», — восхитились Нюшей фолловеры.

За четыре часа фото собрало уже больше 70 тысяч лайков.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанатов восхитила идея Нюши для нового челленджа.