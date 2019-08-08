Американская певица Дженнифер Лопес в своем аккаунте в Instagram разместила ролик, снятый во время недавнего концерта в турецкой Анталье в рамках юбилейного тура. На видео 50-летняя знаменитость общается с публикой.

«Ну-ка, негодники! Мы собираемся петь! Мы собираемся танцевать! Это мой костюм для дня рождения», — провозглашает Дженнифер.

Instagram @jlo

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В определенный момент звезда поворачивается к публике спиной. Фанаты взрываются овациями, видя «пятую точку» Джей Ло. Певица явно наслаждается произведенным фурором, после чего с улыбкой шутливо произносит: «Один снимок…» и показывает на свою попу. Зал неистовствует.

Стоит отметить, что этот пост Дженнифер Лопес набрал более 5,5 миллионов просмотров менее чем за сутки.

«Только одна ягодица… Прекрасное шоу вчера вечером в Турции!» — написала под публикацией певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что думает Лолита о лопнувшем костюме Лопес.