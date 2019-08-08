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  4. В ГИБДД рассказали о самых опасных дорогах и главной причине ДТП — видео

В ГИБДД рассказали о самых опасных дорогах и главной причине ДТП — видео

, 15:18 Видео 32

По статистике, большая часть смертельных аварий происходит на федеральных трассах, и причиной чаще всего становится превышение скорости.

Фото : ТАСС/Мальгавко Сергей

По данным ГИБДД, на российских дорогах ежегодно погибает 18 тысяч человек. Самыми опасными в этом отношении являются федеральные трассы — именно на них происходит наибольшее число смертельных аварий, и основная их причина — превышение скорости. Об этом заявил в четверг, 8 августа замглавы начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин.

«Основные зоны риска — это федеральные дороги, на которых происходят более 40% случаев гибели в ДТП», — сказал он.

Остальные аварии в равной степени приходятся на региональные и муниципальные дороги.

При этом около трети ДТП со смертельным исходом, по словам Понарьина, связаны с выездом на встречку, и примерно 35-40% — наезды на пешеходов. И в том, и в другом случае причиной аварии, как правило, становится превышение скорости.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сервис аренды машин «Делимобиль» борется с клиентами-лихачами, которые регулярно превышают скорость.

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