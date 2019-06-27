«Делимобиль» будет блокировать аккаунты клиентов-лихачей

Сервис краткосрочной аренды машин «Делимобиль» решил мониторить и временно блокировать аккаунты клиентов, которые регулярно превышают скорость. Информация об этом появилась в официальном аккаунте компании в Twitter.

«Чтобы на дорогах стало меньше аварий, скоро „Делимобиль“ начнет мониторить и приостанавливать действие аккаунтов лихачей, которые часто и серьезно нарушают скоростной режим», — говорится в сообщении.

Сети краткосрочного проката автомобилей с поминутной оплатой «Делимобиль» в октябре исполнится четыре года. Численность автопарка составляет 3250 автомобилей.

С инициативой создания единой базы данных о нарушителях ПДД выступала некоторое время назад Госавтоинспекция. Доступ к информации о лихачах получат и каршеринговые компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неадекватного мужчину за рулем каршеринга задержали в Петербурге.