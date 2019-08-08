«Уйти от столкновения было почти невозможно»: очевидцы о ДТП под Новороссийском

, 11:58 Эфирная новость 373

Экскурсионный автобус столкнулся с внедорожником и упал с обрыва. Три человека погибли, десятки — пострадали.

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Фото, видео : ТАСС/Виноградов Артем, 5-tv.ru

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ДТП с автобусом под Новороссийском 11

В Краснодарскую краевую больницу на вертолете санавиации доставили трех пострадавших в результате страшной аварии под Новороссийском. Всего госпитализировано больше 40 человек. Известно о троих погибших: это женщина и двое детей.

Трагедия произошла на горном серпантине накануне поздно вечером. Туристический автобус столкнулся с внедорожником: обе машины рухнули в обрыв. Кто же виноват в смертельной аварии? Хроника событий и шокирующие кадры с места трагедии — в репортаже Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших и пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском.

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