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  4. Директор Софии Ротару рассказал, где артистка хранит бриллианты

Директор Софии Ротару рассказал, где артистка хранит бриллианты

, 18:27 64

В дорогих украшениях исполнительница на сцену не выходит.

Фото : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что известная исполнительница хранит большую коллекцию бриллиантов дома. Во времена Советского Союза артистка много гастролировала, и руководители стран дарили ей дорогие украшения. Однако на сцену певица в них не выходит, для выступлений она предпочитает бижутерию, пишет Teleprogramma.pro.

«Дома драгоценностей много, но в отличие от покойной Людмилы Зыкиной, она не надевает украшения и в пир, и в мир», — поделился Сергей Лавров.

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Также директор уточнил, что Зыкина является крестной мамой внучки Ротару — Сони Евдокименко. София Михайловна тесно дружила с Людмилой Георгиевной.

Седьмого августа Софии Ротару исполнилось 72 года. Артистка отказалась от выступлений в этот день и провела личный праздник в узком семейном кругу — с любимыми внуками.

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Директор Софии Ротару рассказал, где артистка хранит бриллианты

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