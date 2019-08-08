Капитан плавбазы рассказал, как бросили в море бутылку, найденную на Аляске

Моряки советской плавбазы «Сулак» полвека назад бросили в Охотское море бутылку с посланием. Капитан экипажа — Анатолий Боцаненко — рассказал, как и зачем россияне решили написать такое необычное «сообщение». Об этом сообщает РИА Новости.

В 2019 году бутылку с посланием обнаружил житель Аляски — Тайлер Иванофф. Мужчина не знает русского языка, поэтому опубликовал фото письма в Facebook и попросил подписчиков помочь ему с переводом. Оказалось, бутылка была сброшена в воду служащим «Русского флота Дальневосточного пароходства». Автор письма просил сообщить о находке экипажу судна.

Капитан плавбазы «Сулак» Анатолий Боцаненко очень обрадовался новости об обнаружении их сообщения. Мужчину впечатлило то, что бутылку нашли ровно 50 лет спустя. По подсчетам моряка, послание преодолело расстояние примерно в 2000 миль.

«Удивляет, что именно ровно через 50 лет найдено послание. Тогда в Охотском море мы получили добрые известия о производственных достижениях, выполнении плана нашего судна, нашего экипажа. И потом кто-то из членов экипажа предложил написать послание и в бутылку это опустить. А вдруг это кто-то где-то вспомнит, или мы где-то встретимся, пусть это будет как память. И бросили в море» , — поделился Боцаненко.

Капитан рассказал, что гордится работой на огромном пароходе. По его словам, он был самым молодым капитаном на всем Дальневосточном флоте — Боцаненко было 36 лет. Экипаж плавбазы в то время насчитывал 350 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Аляски выловил в море бутылку с запиской из СССР 1969 года.