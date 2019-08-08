Почему звезды умирают от онкологических заболеваний?

Онкологические заболевания, несмотря на развитие медицины, остаются частой причиной смертности людей. А в последнее время складывается ощущение, что рак нередко становится причиной гибели именно звезд.

Поклонники до сих пор обсуждают смерть Жанны Фриске от неоперабельной опухоли мозга. От рака мозга скончались и Валентина Толкунова, Надежда Румянцева, Валерий Золотухин. Рак легких забрал жизнь в разное время Олега Ефремова, Александра Абдулова, Ильи Олейникова. Две последних утраты — фэшн-директора Аллы Вербер и знаменитого Вилли Токарева также связаны с онкологией.

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Портал Teleprogramma.pro предложил своим читателям порассуждать, почему же у знаменитостей так часто диагностируют онкологию. Согласно данным опроса, 26% читателей считают, что рак у известных людей — это стечение обстоятельств. На втором месте оказались те, кто видит связь между онкологией и пластическими операциями, к которым часто прибегают знаменитости. За эту причину проголосовал 21% опрошенных.

На третьем месте — 18% читателей, решивших, что в трагическом исходе роль сыграла неблагоприятная наследственность. Среди других распространенных ответов — «вредные привычки», «слишком много работают», «плохая экология», так ответили 15% читателей.

Некоторые опрошенные посчитали, что знаменитости чаще обывателей умирают от рака из-за людской зависти и сглаза — 2% читателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.