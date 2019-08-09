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Глава Петербурга об аресте директора «Норманн»: «Нельзя обманывать людей»

, 1:33 Видео 38

Александр Беглов прокомментировал ситуацию с недостроями в городе.

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Фото, видео : 78.ru, www.globallookpress.com

Глава Петербурга Александр Беглов предостерег недобросовестных застройщиков примером директора строительной организации «Норманн» Владимира Смирнова, который был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве при возведении жилкомплексов в Парголово, в том числе «Трех апельсинов».

«Ко всем, кто будет жульничать — будем применять самые строгие меры. Нельзя обманывать людей. Я понимаю, есть трудности, сложности, но жульничать нельзя. <…> Таких моментов не должно быть в нашем городе, и не будет. А тот, кто будет это допускать, мы будем привлекать к ответственности, вплоть до возбуждения уголовного дела», — сказал Беглов.

Глава Петербурга заверил дольщиков «Норманн», что они не останутся один на один со своей проблемой.

«Мы, создали, соответственно, рабочую группу, разбираемся с этим вопросом, и обязательно всем поможем. Нужно немножко времени для того, чтобы мы могли помочь, потому что там идут процедуры банкротства, и мы пока ничего не можем сделать. Но эти процедуры будут завершены, мы подключимся. Безусловно, мы наших жителей не оставим в беде и решим их вопросы также, как решаем сегодня с теми обманутыми дольщиками, которые находятся в реестре», — пояснил градоначальник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава одной из крупнейших строительных компаний «Норманн» Владимир Смирнов задержан в Петербурге. Суд арестовал его на 28 суток.

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