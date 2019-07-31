В Петербурге задержан глава строительной компании «Норманн»

Глава одной из крупнейших строительных компаний «Норманн» Владимир Смирнов задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба МВД. Известно, что в настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По информации ТАСС, Владимир Смирнов ранее не стал подписывать договор с инвестором о достройке двух жилых комплексов в Северной столице.

« В Петербурге у „Норманна“ три объекта: ЖК „Ижора Парк“, который по плану достраивается компанией E3 Group, по плану они сдают комплекс в конце августа — начале сентября. Также комплексы „На Заречной“ и „Три апельсина“, по ним идут переговоры со Смирновым, он отказался подписывать документ с инвестором, которого нашел комитет », — сказал представитель пресс-службы комитета по строительству.

Ранее сообщалось, что Владимира Смирнова задерживали в январе 2019 года по делу об особо крупном мошенничестве, которое расследует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Тогда спустя двое суток после задержания Смирнов был отпущен под обязательство о явке, а позже в качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде .

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальника уголовного розыска задержали в Приморье.