В Петербурге задержан глава строительной компании «Норманн»

Глава одной из крупнейших строительных компаний «Норманн» Владимир Смирнов задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба МВД. Известно, что в настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По информации ТАСС, Владимир Смирнов ранее не стал подписывать договор с инвестором о достройке двух жилых комплексов в Северной столице.
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Ранее сообщалось, что Владимира Смирнова задерживали в январе 2019 года по делу об особо крупном мошенничестве, которое расследует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальника уголовного розыска задержали в Приморье.