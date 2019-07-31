В Петербурге задержан глава строительной компании «Норманн»

, 12:32 111

В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото : пресс-служба Комитета по строительству Администрации Санкт-Петербурга

Глава одной из крупнейших строительных компаний «Норманн» Владимир Смирнов задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба МВД. Известно, что в настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По информации ТАСС, Владимир Смирнов ранее не стал подписывать договор с инвестором о достройке двух жилых комплексов в Северной столице.

«В Петербурге у „Норманна“ три объекта: ЖК „Ижора Парк“, который по плану достраивается компанией E3 Group, по плану они сдают комплекс в конце августа — начале сентября. Также комплексы „На Заречной“ и „Три апельсина“, по ним идут переговоры со Смирновым, он отказался подписывать документ с инвестором, которого нашел комитет», — сказал представитель пресс-службы комитета по строительству.

Ранее сообщалось, что Владимира Смирнова задерживали в январе 2019 года по делу об особо крупном мошенничестве, которое расследует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Тогда спустя двое суток после задержания Смирнов был отпущен под обязательство о явке, а позже в качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальника уголовного розыска задержали в Приморье.

Читайте также

+11° Днём +16°
Ночью +9°
63.38
-0.14 70.60
-0.04
Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!

Последние новости

13:44
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане. Задержаны двое сторонников ИГ*
13:39
Астрологи рассказали, какие женщины самые идеальные по знаку зодиака
13:33
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России 5,2 миллиарда долларов
13:25
35 лет спустя: Как теперь выглядят и как сложились судьбы звезд «Санта-Барбары»
13:14
Экономист: Ипотечные каникулы не спасут от коллапса кредитования в 2021-м
12:57
Контактные линзы смогут приближать изображение с помощью моргания

Сейчас читают

Фотографии Пугачевой «без фотошопа» смутили поклонников
«Мой любимый, мой самый красивый»: Гузеева призналась в любви Эвклиду Кюрдзидису
«Недоростки!»: Краско высказался о «немощных» в постели мужчинах

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги