«Бермудский треугольник»: что ждет обманутых дольщиков «Норманна»

, 23:25 Эфирная новость 37

Суд Петербурга арестовал на 28 суток главу строительной компании Владимира Смирнова, а десятки обманутых дольщиков вынуждены были устроить голодовку.

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Фото, видео : globallookpress.com / G, 5-tv.ru

Судьбу владельца другой крупной строительной компании Петербурга «Норман» в среду, 31 июля, решил суд — 28 суток ареста получил Владимир Смирнов, которого подозревают, в крупном мошенничестве на полтора миллиарда рублей с деньгами дольщиков.

Полгода Смирнов уже был под подпиской и с ним вели переговоры, чтобы он передал свои объекты другому девелоперу. Стройки то заморожены.

Рядом со стройплощадкой — импровизированный штаб, здесь уже неделю голодает Лидия Проваткина. У этого застройщика она купила сначала одну квартиру, на котловане — стройку заморозили, потом взяла новую, уже в ипотеку в казалось бы, готовом доме. Теперь снимает жилье и каждый месяц отдает 52 тысячи рублей за собственность, которой нет.

Дольщики спорят, как назвать этот треугольник — Бермудским или именем директора фирмы застройщика — Владимира Смирнова. Шесть домов в разной степени готовности. Котлован или уже сданное жилье — все с проблемами. В два дома люди заселились, но коммуникации туда подведены по временным схемам, электричество отключают постоянно.

Отчаявшись ждать десятки обманутых дольщиков вынуждены были устроить голодовку. С ними встретился Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вступившем с 1 июля 2019 года изменении во взаимоотношениях между покупателем, банком и застройщиком.

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