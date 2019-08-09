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«В Питере — плыть»: Как Северная столица пережила мощный ливень — видео

, 4:43 Эфирная новость 62

В огромное озеро превратилось летное поле в аэропорту Пулково. Чтобы не промочить ноги пассажирам пришлось добираться до самолета босиком, некоторых несли на руках.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Александр Гальперин

Тема:
Погода 3945

Петербург 8 августа «ушел под воду» после мощного дождя. Передвигаться по дорогам и тротуарам можно, разве что, вплавь.

Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

«В Питере — плыть», — шутят горожане в соцсетях. Правда, поводов для оптимизма мало. Залиты вестибюли метро, даже взлетная полоса в Пулково, в расписании — сбой.

Движение остановилось на одной из основных магистралей Петербурга — Лиговском проспекте. Водители не рисковали ехать дальше, увидев как грузовик намертво заглох посреди лужи.

Бессильны перед стихией оказались ливневые канализации. Аварийным бригадам пришлось откачивать в воду, чтобы убрать ее с улиц. Специалисты не устают повторять — петербургские коммуникации не рассчитаны на такое количество осадков.

К вечеру осадки уже ослабли. По прогнозам синоптиков, к утру дождь полностью прекратится. Но 9 августа обещают новую волну.

Алексей Полторанин собрал всю хронику этого дождя

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Москву надвигается опасный шторм.

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Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

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