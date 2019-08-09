Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Рак, подумайте над определением своих целей на этой неделе. Важно получать удовольствие не только от результата, но и от процесса. Это сделает вашу жизнь ярче и интереснее. Четко определенный план действий поможет дойти до финиша, чувствуя себя уверенно.

Правильная команда, идущая рядом с вами, обещает быть вашим самым большим активом. Берегите свой талант, Близнецы. Мотивация поможет добиться многого. Учитесь делегировать полномочия, не стоит тянуть все на себе. Фрилансеры почувствуют важность иметь свою команду.

Тельцы, этот этап вашей жизни требует большей смелости. Хватит быть жертвой! Рецепт для тех, кто столкнулся с творческим кризисом — прогулка на свежем воздухе поможет «прочистить» голову. Вселенная хочет, чтобы вы сместили фокус с проблемы на решение.

Овны, не надо ставить себя выше других. Открытость и доброжелательность поможет понять и услышать человека напротив. Вы даже не представляете, какие открытия ждут вас! Крайне важно научиться работать в команде. Чем меньше вы будете позволять своему эго вмешиваться, тем больше сможете достичь на работе.

Рак, подумайте над определением своих целей на этой неделе. Это вдохновит вас как можно быстрее реализовать их. Лев, Вселенная дает вам возможность для обогащения. Крайне важно понимать один момент — деньги необходимо грамотно вложить, чтобы заставить их работать на вас. Дева, вы никогда даже не представляли, что справитесь с этим сложным делом, но у вас получилось. Вы уже почти у финиша, продолжайте двигаться вперед.

Лев — гороскоп на сегодня, 9 августа

Давайте поговорим о деньгах, Лев. Вселенная дает вам возможность не просто выровнять свое финансовое благосостояние, но и стать гораздо богаче. Крайне важно понимать один момент — деньги необходимо грамотно вложить, чтобы заставить их работать на вас. Другими словами, сосредоточьтесь на правильном инвестировании. Это также время изучения ваших долгосрочных целей и составления надежного плана действий, который поможет вам достичь их.

Космический совет: 2019 год пахнет деньгами, успехом и властью.

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Дева — гороскоп на сегодня, 9 августа

Дева, раньше вы думали, что никогда не сможете справиться с этой задачей, но ведь все прошло успешно. У вас есть уникальная способность бросить вызов обстоятельствам и победить, несмотря ни на что. Вы так близко к финишу, Дева. Продолжайте двигаться вперед. Помните, что все в жизни — это урок, который нужен, чтобы еще больше расширить свои возможности. Подумайте, какие еще шаблоны необходимо разрушить, чтобы освободить место для счастья, которого вы действительно заслуживаете.

Космический совет: еще один прорыв на картах.

Весы — гороскоп на сегодня, 9 августа

Пробуждение — важная тема для вас, Весы. Вы начинаете понимать, какое значение имеет душа. Подумайте, что вас вдохновляет и дает возможность буквально парить в воздухе. Вы гораздо глубже, чем думают другие.

Космический совет: выпустите душу наружу.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 9 августа

Скорпионы, время поменять ход своих мыслей. Подумайте о том, на каком участке пути вы находитесь. Как далеко от заданной цели? Возможно стоит сделать небольшой перерыв, чтобы понять истинное значение вещей. Совет близкого человека не будет лишним.

Космический совет: измени свою перспективу, чтобы изменить свою реальность.

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Стрелец — гороскоп на сегодня, 9 августа

Стрельцы, составьте список того, что вас радует. Итак, стакан был наполовину пуст из-за того, как вы воспринимали свою реальность. Теперь же постарайтесь сосредоточиться на чем-то приятном. Изменения не заставят себя ждать, мир заиграет для вас новыми красками.

Космический совет: ищите во всем позитив.

Козерог — гороскоп на сегодня, 9 августа

Козероги, пробудите свою творческую личность. Займитесь рисованием, сходите в спортзал, напишите стихотворение, сочините песню. Ваша задача на сегодня: не гоняться за радугой, а поймать ее. Космический совет: расчехлите свое творческую душу.

Водолей — гороскоп на сегодня, 9 августа

Водолей, идея, которая когда-то казалась такой классной, может показаться неосуществимой. Но не обращайте на это внимание. Главное — верить в себя. Постарайтесь вырваться из ежедневной рутины и порадовать себя чем-то особенным. Обращайте внимание на знаки.

Космический совет: мечтайте, реализуйте, радуйтесь.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 9 августа

Рыбы, будьте особенно внимательны, когда дело доходит до ваших финансов. Лучше всего действовать осторожно, пока у вас не будут все факты на руках. Особое внимание сейчас обратите отношениям с людьми. Пришло время расстаться с теми, кто ненадежен.

Космический совет: будьте внимательны к своим средствам.