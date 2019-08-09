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Экстренное предупреждение: на Москву надвигается опасный шторм

, 1:09 Эфирная новость 62

Спасатели призывают граждан быть осторожными и по возможности отказаться от прогулок.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Владимир Вяткин

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Погода 3944

Непогода вот-вот накроет столичный регион. На Москву обрушится десятибалльный шторм.

МЧС выпустило экстренное предупреждение — на столицу движутся сильные ливни и ураган, с порывами ветра до 25 метров в секунду.

Гроза продлится как минимум сутки до вечера пятницы. Жителей просят по возможности не выходить на улицу.

Все парки закрыты, городские службы приведены в режим повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеканалы прервали эфир для оповещения о шторме в столице, а в Петербурге задержали рейсы в Москву из-за непогоды.

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