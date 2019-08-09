Фото: детенышу коалы наложили гипс на сломанную лапу в Австралии

Сотрудникам зоопарка Мельбурна в Австралии пришлось понервничать. Их питомец — детеныш коалы упал с дерева и сломал правую лапку. Травму малыша заметили во время медицинского осмотра. На крохотную лапку ветеринары наложили гипс.

Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Как сообщает Fox News малышу, итак, пришлось в жизни несладко, его мама-коала погибла. В зоопарк животное попало в возрасте пяти месяцев. Он весил всего 500 граммов и был очень слаб.

Сейчас маленький пациент идет на поправку. Ему даже подарили «временную» маму — мягкую игрушку, с которой малыш не расстается.

Медики планируют уже через год выпустить его в дикую природу, а пока он находится под круглосуточным наблюдением ветеринаров.

В мире, по оценкам Австралийского фонда защиты коал, осталось всего 80 тысяч особей этих дружелюбных животных. Основные причины их вымирания — изменения климата и вырубка деревьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коал объявили функционально вымершими животными.