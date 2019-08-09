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«Ксюша, это — залет»: Миро уверена в беременности Собчак от Богомолова

, 7:15 25

Блогер заметила, что телеведущая стала носить свободного кроя одежду, живот прикрывает рукой.

Фото : © РИА Новости / © Komsomolskaya Pravda

Блогеру Лене Миро не дают покоя отношения Ксении Собчак и ее возлюбленного Константина Богомолова, а именно — их узаконивание. В свойственной ей язвительной манере она предположила, что иначе как беременностью «заарканить» режиссера не удастся.

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«Я все гадала, как Ксения Собчак уговорит своего Богомола взять ее замуж. Предполагала, что вброс про свадьбу в сентябре имеет цель воззвать к совести самца — мол, не позорь, бери меня официально, а не как любовницу тайно! Да, вот так вот все прозаично: залет, свадьба. И не отвертишься!» — написала она в своем блоге.

Миро в доказательство своей версии привела пример, когда Собчак и Богомолов посетили показ фильма легендарного Квентина Тарантино «Однажды в Америке». Ксения для светского мероприятия выбрала белый брючный костюм свободного покроя, а когда пробиралась в зале к своему месту, то слегка прикрывала живот. Этот подсознательный жест 38-летней телеведущей, свойственный для «интересного» положения, и надоумил блогера сделать соответствующий вывод.

Далее Миро обрушилась на Собчак с критикой за то, что, по ее убеждению, либо та не умеет предохраняться, либо забеременела умышленно, чтобы Богомолов на ней женился.

Вопрос свадьбы скандальной пары не впервые публично волнует блогера. Ранее она предположила, что этой церемонией Собчак хочет утереть нос своему экс-супругу Максиму Виторгану, от которого родила сына Платона.

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