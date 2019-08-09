Собчак тайно обвенчалась с Богомоловым на курорте в Италии?

Ксения Собчак в компании режиссера Константина Богомолова провела романтический отпуск в жаркой Италии. Поклонники ведущей уже длительное время уверены — скоро пара сыграет свадьбу. И, словно в подтверждение слухов о замужестве, знаменитости одновременно опубликовали в Instagram-аккаунтах короткий ролик с «сюрпризом». На кадрах наблюдательные фанаты рассмотрели кольцо на безымянном пальце светской львицы и сделали вывод — звездный союз уже официально зарегистрировал отношения!

Однако радостная новость и догадки о замужестве Ксении Собчак не отменили наличия среди ее фолловеров огромного количества хейтеров. Видео, на котором телеведущая — кроме кольца — продемонстрировала свои соломенную шляпку, загорелые ягодицы, ухоженные пяточки и отсутствие маникюра вызвал бурю негатива в комментариях.

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«В главной роли на отпуске: шляпа», — подписала пост звезда.

При этом Ксения Собчак отметила в публикации известный российский бренд пляжных головных уборов, купальников и прочих «штучек» для отпуска. Телеведущая как бы намекнула — потрепанная соломенная шляпа — венец стиля от знаменитого дизайнера. В комментариях под публикацией звезды фолловеры просто взорвались от саркастичных сообщений, высмеивающих убор экс-ведущей «Дома-2».

«Какая замечательная соломенная растрепка!»

«Таких шляп во Вьетнаме тьма-тьмущая»;

«Прекрасная шляпа, она ассоциируется у меня с чучелом из Изумрудного города!»

«15 евро на побережье такая шляпа стоит!»

«Шляпа напомнила как в сказке у Страшилы из Изумрудного города», — подметили фолловеры (сохранены орфография и пунктуация автора — Прим.ред.).

Однако шляпа Ксении Собчак оказалась не единственным поводом для хейта под отпускным видео. Очевидно подписчики решили — «гулять, так гулять!». Критике подвергся маникюр ведущей, находящейся на отдыхе.

«Что с ногтями?!»

«Жаль, здесь нельзя поставить дизлайк!»

«Тот случай, когда Ксения грызет ногти!» — написали юзеры.

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