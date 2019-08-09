Ален Делон проходит лечение в Швейцарии из-за проблем с сердцем

Поклонники французского актера Алена Делона с тревогой следят за его здоровьем. Знаменитый француз сейчас в швейцарской клинике, куда он попал из-за проблем с сердцем.

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Врачи заявляют, что кризис миновал и сейчас состояние звезды опасений не вызывает, но, судя по тому, что Делон провел три недели в отделении интенсивной терапии, проблемы были серьезные.

Впереди еще длительный курс реабилитации, но по словам медиков, актер уже идет на поправку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ален Делон записал новую песню после 32-летнего перерыва.