Ален Делон проходит лечение в Швейцарии из-за проблем с сердцем

Поклонники французского актера Алена Делона с тревогой следят за его здоровьем. Знаменитый француз сейчас в швейцарской клинике, куда он попал из-за проблем с сердцем.
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами
Врачи заявляют, что кризис миновал и сейчас состояние звезды опасений не вызывает, но, судя по тому, что Делон провел три недели в отделении интенсивной терапии, проблемы были серьезные.
Впереди еще длительный курс реабилитации, но по словам медиков, актер уже идет на поправку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ален Делон записал новую песню после 32-летнего перерыва.