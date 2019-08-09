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  4. Почему китайские сливы и абрикосы скоро исчезнут с российских прилавков

Почему китайские сливы и абрикосы скоро исчезнут с российских прилавков

, 8:25 Эфирная новость 40

Россельхознадзор приостанавливает ввоз семечковых и косточковых культур из Поднебесной с 10 августа.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Изобилие китайских фруктов в российских магазинах может исчезнуть.

С 10 августа Россельхознадзор приостанавливает ввоз семечковых и косточковых культур из Поднебесной. Мера временная, но вынужденная.

Почти вся поставляемая в Россию продукция заражена личинками насекомых, которые могут угрожать продовольственной безопасности страны.

Планетарные объемы производства фруктов в Китае давно стали вызывать вопросы. Что там делают с плодами, что они блестят, даже объехав полмира? Но у российских властей претензии не к самим фруктам, а к тем, кто путешествует вместе с ними.

Под запрет попали сливы, нектарины, абрикосы, персики, черешня, яблоки и груши.

Чем обернутся для россиян антифруктовые санкции разбирался Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Россельхознадзоре разъяснили информацию о «новом» регламенте ввоза продуктов.

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