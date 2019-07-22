В Россельхознадзоре разъяснили информацию о «новом» регламенте ввоза продуктов

Россельхознадзор разъяснил информацию о правилах провоза через границу продукции с высоким фитосанитарным риском. Как отметили в ведомстве, такие нормы существуют уже несколько лет.

Без соответствующей документации на территорию РФ можно ввести только продукцию для личного пользования — не более пяти килограммов. К продуктам с высоким риском относятся свежие огурцы и помидоры, арбузы, дыни и цветы. Однако для цветов действуют другие нормы — через границу можно провезти не более 15 цветков или трех букетов. На весь груз, который превышает указанные объемы, необходимо предъявить сертификаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россельхознадзор обнаружил утаивание вспышек опасных заболеваний у животных в РФ.