В Россельхознадзоре разъяснили информацию о «новом» регламенте ввоза продуктов

, 12:15 Видео 31

По словам представителей ведомства, нормы действуют уже не первый год.

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Фото, видео : © РИА Новости / Максим Блинов

Россельхознадзор разъяснил информацию о правилах провоза через границу продукции с высоким фитосанитарным риском. Как отметили в ведомстве, такие нормы существуют уже несколько лет.

Без соответствующей документации на территорию РФ можно ввести только продукцию для личного пользования — не более пяти килограммов. К продуктам с высоким риском относятся свежие огурцы и помидоры, арбузы, дыни и цветы. Однако для цветов действуют другие нормы — через границу можно провезти не более 15 цветков или трех букетов. На весь груз, который превышает указанные объемы, необходимо предъявить сертификаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россельхознадзор обнаружил утаивание вспышек опасных заболеваний у животных в РФ.

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