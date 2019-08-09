Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца

Эксперты Федеральной службы государственной статистики (Росстата) выяснили, в каком возрасте россиянки чаще рожают первого ребенка. Согласно данным за 2018 год, оказавшихся в распоряжении RT, большинству женщин, у которых на свет появился первенец, на момент этого события было 26 лет.

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В 30 –у молодых родителей чаще всего рождался уже второй ребенок, в 31 год — третий, а в 32 — четвертый. Пятого и последующих детей в большинстве случаев рожали 34-летние россиянки. По информации статистической службы, всего за 2018 год родилось 1,6 миллиона детей.

Комментируя результаты исследования, в ведомстве отметили, что за последние 15 лет возраст женщин, родивших первого ребенка, заметно вырос. Подобная тенденция связывается с изменением образа жизни россиянок, которые стали отдавать предпочтения карьере и образованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких российских регионах в 2018 году родилось больше всего детей.