Южные Курилы отобразили частью Японии на сайте Олимпиады 2020

Четыре российских острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — изображены в составе Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. В разделе маршрута олимпийского огня территории Южных Курил были отнесены к провинции Хоккайдо. Об этом сообщает URA.RU.

Четыре острова, которые изображены на карте Олимпиады частью Японии, страна считает своими территориями. Их принадлежность государство оспаривает уже много лет после завершения Второй мировой войны, по итогам которой провинции отошли СССР. Вопрос принадлежности южной части Курил остается камнем преткновения в процессе выработки мирного договора между Россией и Японией.