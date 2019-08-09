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  4. Южные Курилы отобразили частью Японии на сайте Олимпиады 2020

Южные Курилы отобразили частью Японии на сайте Олимпиады 2020

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Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи были отнесены к провинции Хоккайдо.

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Фото, видео : Instagram @tokyo2020, ТАСС /Красноухов Сергей, tokyo2020.org

Четыре российских острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — изображены в составе Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. В разделе маршрута олимпийского огня территории Южных Курил были отнесены к провинции Хоккайдо. Об этом сообщает URA.RU.

Четыре острова, которые изображены на карте Олимпиады частью Японии, страна считает своими территориями. Их принадлежность государство оспаривает уже много лет после завершения Второй мировой войны, по итогам которой провинции отошли СССР. Вопрос принадлежности южной части Курил остается камнем преткновения в процессе выработки мирного договора между Россией и Японией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России направил ноту протеста Японии за обозначение южных Курильских островов своей территорией в материалах к саммиту «Большой двадцатки» в Осаке.

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