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«180 гробов!» Самые зловещие и мистические места Петербурга — Треугольник смерти

, 20:58 Эксклюзивное интервью 653

Специалисты по паранормальным явлениям уверены — гулять ночью рядом с Михайловским замком, Спасом на Крови и Марсовым полем — опасно.

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Фото, видео : РИА Новости / Всеволод Тарасевич, 5-tv.ru

Санкт-Петербург давно имеют славу одного из самых мистических городов России. Тысячи леденящих кровь преданий и слухов привлекают туристов в Северную столицу. Однако люди, обладающие экстрасенсорными способностями, предостерегают паломников и советуют не испытывать судьбу. Гид по мистическим местам города на Неве — Татьяна Андреева — подробно рассказала 5-tv.ru об одной из самых зловещих и пугающих легенд города — Треугольнике смерти.

«Там были убиты несколько человек! Во-первых, император Павел. В ночь с 11 на 12 марта 1801 в Михайловском парке. Ровно через 80 лет, где Спас на Крови, умер Александр II. И плюс Марсово поле. Изначально — вытоптанный плац, где маршировали полки императора Павла», — поделилась эксперт по загадочным достопримечательностям Северной столицы.

Google, 5-tv.ru

По словам Татьяны Андреевой, из всех частей-мест злополучного треугольника самым ужасным является Марсово поле. Длительное время там было кладбище — место несет в себе энергетику гибельности.

«После революции 1917 решали, где похоронить жертв этого события. И вот тогда комиссия во главе с Максимом Горьким предложила Марсово поле. Там были захоронены 180 гробов обитых красной материей. И потом там хоронили вплоть до 1933 года. Только тогда кладбище признали мемориальным», — сообщила Андреева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в музее Санкт-Петербурга камеры зафиксировали сверхъестественное явление.

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