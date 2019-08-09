Санкт-Петербург давно имеют славу одного из самых мистических городов России. Тысячи леденящих кровь преданий и слухов привлекают туристов в Северную столицу. Однако люди, обладающие экстрасенсорными способностями, предостерегают паломников и советуют не испытывать судьбу. Гид по мистическим местам города на Неве — Татьяна Андреева — подробно рассказала 5-tv.ru об одной из самых зловещих и пугающих легенд города — Треугольнике смерти.

«Там были убиты несколько человек! Во-первых, император Павел. В ночь с 11 на 12 марта 1801 в Михайловском парке. Ровно через 80 лет, где Спас на Крови, умер Александр II. И плюс Марсово поле. Изначально — вытоптанный плац, где маршировали полки императора Павла», — поделилась эксперт по загадочным достопримечательностям Северной столицы.

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