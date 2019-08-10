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«Кладбищенская энергетика»: Фото со сфинксом в Петербурге разрывает семейные узы

, 13:31 Эксклюзивное интервью 30

По словам гида по мистическим местам в Северной столице, пары, которые проводят свадебную фотосессию рядом со сфинксами, разводятся чаще других.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

Вряд ли какой-то еще российский город сможет посоревноваться с Петербургом по количеству легенд и преданий, которые в нем бытуют. Северной столице предрекали дурную славу уже с момента ее основания. Город на болоте, овеянный множеством мифов, до сих внушает опасения специалистам по паранормальным явлениям. Экстрасенсы предостерегают путешественников, отправляющихся на отдых в Петербург, а вдохновленные туристы едут в Северную столицу, желая пройтись по таинственным местам и увидеть много загадочного.

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Гид по мистическим местам города на Неве — Татьяна Андреева — подробно рассказала 5-tv.ru об одних из самых неоднозначных скульптурах Петербурга — сфинксах. Изваяния древнеегипетских божеств привлекают большое количество путешественников из разных уголков земли, а также молодоженов. Для последних — это особо опасное место для фотосессии. По словам эксперта по загадочным достопримечательностям Северной столицы, Сфинксы проникнуты дурной кладбищенской энергетикой, и потому довольно часто не способствуют укреплению семейного союза, как в это некоторые склонны верить, а, напротив, разрушают брачные узы.

«Сфинксы у нас такое место, которое в общем-то не очень понятное. Народ обычно туда ездит на фотосессию после того, как выходит из Дворца бракосочетания № 1, а, вообще, на самом деле большое количество разводов у тех семейных пар, которые туда приезжают. Потому что сфинксы были созданы для кладбища, а вот эта кладбищенская энергетика — она совершенно не подходит для свадебного дня», — рассказала Андреева.

Специалист также привела статистику, которую узнала от работника Дворца бракосочетания № 1. Согласно этим данным, около 65-70% пар, зарегистрировавших отношения в ЗАГСе на Английской набережной Петербурга, разводятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом таинственном месте Санкт-Петербурга — треугольнике смерти.

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