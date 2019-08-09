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Видео: НЛО или призрак?! Необычное явление в Павловском дворце взорвало сеть

, 19:30 Видео 17

Сотрудники петербургского музея-заповедника уже обратились к специалистам, которые смогут объяснить природу неопознанного объекта.

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Фото, видео : Instagram @pavlovsk_palace_and_park, ТАСС /Белинский Юрий

В Павловском дворце — крупнейшем музее Санкт-Петербурга — видеокамеры в ночь на 9 августа зафиксировали необычный летающий объект. Сотрудники разместили в Instagram ролик с мистическим летающим предметом в кадре и попросили фолловеров помочь им разобраться с природой данного явления.

«Камеры в Павловском дворце около часа ночи зафиксировали необычное явление в Египетском вестибюле. Никто не может объяснить, что же попало в объектив!» — утверждают работники музея.

Подписчики официального аккаунта Павловского дворца в соцсетях прониклись мистической атмосферой увиденного.

«НЛО!»

«Летит плавно, как медуза в океане, явно какая-то форма жизни!»

«Жуть…» — написали юзеры.

Однако среди просмотревших ролик нашлись рационалисты, сумевшие дать объяснение необычному явлению.

«Обычно на камерах так пылинки выглядят, особенно если близко летят!» — утверждает «эксперт».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Австралии записали голос снежного человека.

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