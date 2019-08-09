Видео: НЛО или призрак?! Необычное явление в Павловском дворце взорвало сеть

В Павловском дворце — крупнейшем музее Санкт-Петербурга — видеокамеры в ночь на 9 августа зафиксировали необычный летающий объект. Сотрудники разместили в Instagram ролик с мистическим летающим предметом в кадре и попросили фолловеров помочь им разобраться с природой данного явления.
Подписчики официального аккаунта Павловского дворца в соцсетях прониклись мистической атмосферой увиденного.
«НЛО!»
«Летит плавно, как медуза в океане, явно какая-то форма жизни!»
«Жуть…» — написали юзеры.
Однако среди просмотревших ролик нашлись рационалисты, сумевшие дать объяснение необычному явлению.
«Обычно на камерах так пылинки выглядят, особенно если близко летят!» — утверждает «эксперт».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Австралии записали голос снежного человека.