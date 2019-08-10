«Би-2» выпустили первый альбом супергруппы «Куртки Кобейна»

Участники рок-группы «Би-2» сообщили о выпуске первого альбома супергруппы «Куртки Кобейна». В нем приняли участие Диана Арбенина, Brainstorm, Монеточка и другие исполнители, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы.

«Би-2» заявили о создании проекта «Куртки Кобейна» в конце 2018 года. Они решили объединить музыкантов разных стилей и направлений. Премьерной композицией стала песня «Охота на кузнечиков». Она была создана вместе с Дианой Арбениной, басистом «Арии» Виталием Дубининым и композитором Юрием Усачевым. После этого были записаны дуэты с Монеточкой и Борисом Гребенщиковым.

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Альбом включает в себя 11 треков с разными музыкальными направлениями: рок, электроника и хип-хоп. Основными авторами песен стали участники группы «Би-2», Михаил Карасев, Олег Чехов и Диана Арбенина.

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