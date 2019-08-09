  1. Пятый канал
  4. «Это тело не сгорело»: Похудевшая Лолита восхитила юзеров фигурой — видео

«Это тело не сгорело»: Похудевшая Лолита восхитила юзеров фигурой — видео

, 23:09 Видео 242

Певица готовится к съемкам своего нового клипа.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com / © Anatoly Lomokhov, instagram @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская — королева отечественного шоубизнеса — в очередной раз порадовала подписчиков порцией позитива в Instagram. 55-летняя певица разместила ролик, на котором зажигательно двигается в черном купальнике, демонстрирующем аппетитные формы знаменитости. Поклонники пришли в восторг от смелого образа певицы.

На фото 18-летней давности Григорьева-Аполлонова перепутали с Пугачевой

«Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что-то не получалось, хотя, дружить не перестали! И теперь, Леня Колосовский, последняя работа которого „Иисус“ для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время! И „Тело“ заиграет!» — подписала пост звезда.

Фанаты Лолиты с восторгом восприняли новость о съемках очередного клипа, ведь ролики певицы всегда радуют высоким градусом юмора. Многие фолловеры также заметили — звезда заметно похудела и находится в потрясающей форме.

«Похудела!»

«А фигура, о Боже! Вы услада для моих глаз!»

«Вы в такой прекрасной форме!» — написали юзеры.

Даже коллеги Лолиты Милявской по цеху отметили — знаменитость избавилась от лишних килограмм.

«Просто ошеломительная красотка! Ты похудела!» — восхитилась подругой певица Анита Цой.

Однако нашлись и те, кто довольно бестактно напомнил звезде о ее возрасте.

«Вот бы еще пенсионным удостоверением при этом как веером помахивали, была бы бомба!» — написал хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лолита Милявская проснулась в одной постели с Анитой Цой.

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +13°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Последние новости

23:55
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки — видео
23:38
«Куколка!» Пугачева показала фото дочки в красном дизайнерском купальнике
23:25
«О ком вы говорите?!»: Трамп оконфузился во время вопроса о Зеленском — видео
23:09
«Это тело не сгорело»: Похудевшая Лолита восхитила юзеров фигурой — видео
22:55
В ДНР заявили о гибели двух человек после очередного обстрела ВСУ
22:39
Погодные аномалии: из-за жары в Нидерландах за неделю скончались 400 человек

Сейчас читают

«180 гробов!» Самые зловещие и мистические места Петербурга — Треугольник смерти
«Маленькой принцессе годик»: Кудрявцева и Макаров отмечают день рождения дочки
Соцсети высмеяли поднятие украинского флага в Крыму — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги