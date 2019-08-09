Лолита Милявская — королева отечественного шоубизнеса — в очередной раз порадовала подписчиков порцией позитива в Instagram. 55-летняя певица разместила ролик, на котором зажигательно двигается в черном купальнике, демонстрирующем аппетитные формы знаменитости. Поклонники пришли в восторг от смелого образа певицы.
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Фанаты Лолиты с восторгом восприняли новость о съемках очередного клипа, ведь ролики певицы всегда радуют высоким градусом юмора. Многие фолловеры также заметили — звезда заметно похудела и находится в потрясающей форме.
«Похудела!»
«А фигура, о Боже! Вы услада для моих глаз!»
«Вы в такой прекрасной форме!» — написали юзеры.
Даже коллеги Лолиты Милявской по цеху отметили — знаменитость избавилась от лишних килограмм.
«Просто ошеломительная красотка! Ты похудела!» — восхитилась подругой певица Анита Цой.
Однако нашлись и те, кто довольно бестактно напомнил звезде о ее возрасте.
«Вот бы еще пенсионным удостоверением при этом как веером помахивали, была бы бомба!» — написал хейтер.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лолита Милявская проснулась в одной постели с Анитой Цой.