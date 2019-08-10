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  4. «Кефирчиком бы!» Обгоревший на отдыхе Плющенко встревожил подписчиков

«Кефирчиком бы!» Обгоревший на отдыхе Плющенко встревожил подписчиков

, 8:16 Видео 144

Российский фигурист вместе с семьей путешествует по Италии.

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Фото, видео : Instagram @plushenkoofficial

Российский фигурист Евгений Плющенко вместе с Яной Рудковской отдыхает сейчас в Италии, откуда делится видеороликами и фотографиями. Недавно спортсмен в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, на котором с улыбкой на лице выплывает из моря. За кадром слышен голос его супруги, которая интересуется сильные ли волны на море.

«Только с позитивом по жизни», — подписал публикацию Евгений Плющенко.

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Судя по видеоролику, певец наслаждается отдыхом на полную катушку. Однако фанаты заметили, что спортсмен очень сильно обгорел и тут же начали давать Евгению советы.

«С солнышком поосторожнее, вон как сгорел!»

«Женя весь сгорел… Кефирчиком бы неплохо теперь»;

«Не забывайте кремиком мазаться»;

«Евгений, аккуратно не обгорайте, берегите себя»

«Срочно мазь от солнечных ожогов!», — оставили комментарии обеспокоенные поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская не знает, на кого похож ее сын.

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