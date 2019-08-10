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  4. Стервелла Де Виль или Началова? Фанаты не узнали Хилькевич с новым макияжем

Стервелла Де Виль или Началова? Фанаты не узнали Хилькевич с новым макияжем

, 10:14 Фото 170

Звезда решила поэкспериментировать и предстала перед подписчиками в новом, совершенно несвойственном для нее образе.

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Фото, видео : Instagram @annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич, прославившаяся после съемок в сериале «Универ», удивила поклонников. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой запечатлена в необычном для себя образе. Фанаты знают артистку как милую девушку, которая даже в 32 года смахивает на подростка, однако знаменитость решила неожиданно преобразиться, пишут Дни.ру.

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Теледива поэкспериментировала с собственной внешностью и попробовала накраситься намного ярче, чем обычно. На смену нюдовым оттенкам в макияже пришли смоки айс, из-за которых, по мнению многих пользователей, Хилькевич стала выглядеть старше и утратила свою натуральную красоту.

Instagram @annakhilkevich

В комментариях фолловеры отметили, что не узнали любимицу в новом образе. У фанатов разыгралось воображение, и они поделились множеством ассоциаций, которые у них возникли при виде актрисы с ярким макияжем.

«Чем-то Юлю Началову напомнили».

«Как из мультика „Труп невесты“».

«Старит как-то очень».

«Не узнала Вас».

«На Сару Джессику Паркер тут очень похожа!»

«На Барановскую очень похожа с таким мейком».

«Стервелла Де Виль», — шутили пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хилькевич мило поздравила супруга с днем рождения.

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