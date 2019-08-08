«На Билана!» Яна Рудковская не знает, на кого похож ее сын

Сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской — Саша — копия своих родителей. Гном Гномыч — так мальчика называет мама — натуральный голубоглазый блондин со светлой кожей. Однако телеведущая все равно пытается понять — на кого ребенок похож больше. Светская львица попросила поклонников в Instagram помочь ей разобраться.
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«Не могу понять, на кого больше похож наш Санечка? На меня, на Евгения или на Вовку из мультика „Вовка из Тридевятого царства“?» — спросила звезда.
Подписчики Яны Рудковской тут же начали предлагать свои варианты. При чем некоторые из них были «на грани».
«На Билана!» — заявил один из фолловеров.
Однако большинство фанатов Яны Рудковской решили — компромисс лучшее решение. Юзеры сошлись во мнении — Саша взял все самое лучшее и от мамы, и от папы.
«Очень похож на вас: такой же целеустремленный, как папа, и красивый как мама»;
«50 на 50. Очень хорошенький»;
«Неважно на кого. Он очень милый мальчонка. А трудяга, наверное, в вас обоих», — написали поклонники.
Подписчики Яны Рудковской неспроста отметили трудолюбие и целеустремленность Гном Гномыча. Шестилетний мальчик добивается серьезных успехов в фигурном катании и уже выступает на льду в шоу мирового уровня. Однако некоторые фанаты звездного семейства считают, что родители слишком давят на юное дарование и не дают ему насладиться детством.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Плющенко и Рудковской поразил фанатов, показав сложный трюк.