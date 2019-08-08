«На Билана!» Яна Рудковская не знает, на кого похож ее сын

Сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской — Саша — копия своих родителей. Гном Гномыч — так мальчика называет мама — натуральный голубоглазый блондин со светлой кожей. Однако телеведущая все равно пытается понять — на кого ребенок похож больше. Светская львица попросила поклонников в Instagram помочь ей разобраться.

Тарантино в опасности? Юзеры сосватали Собчак знаменитому режиссеру

«Не могу понять, на кого больше похож наш Санечка? На меня, на Евгения или на Вовку из мультика „Вовка из Тридевятого царства“?» — спросила звезда.

Instagram @rudkovskayaofficial