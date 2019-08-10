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Путешественник, мечтавший объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП

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Уроженец японского города Сакура вел блог для детей, где рассказывал о своих приключениях.

Фото : Satofumihiko.info

Японский путешественник, мечтавший объехать вокруг света на велосипеде, попал в ДТП с грузовиком в Перу и погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

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Фумихико Сато — 31-летний уроженец японского города Сакура — прибыл в южноамериканскую страну 31 июля, а 4 августа скончался в результате аварии на севере Перу. Известно, что водителя грузовика задержала полиция. Обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранительным органам.

Как сообщает телеканал, в 2018 году Фумихико Сато уволился из начальной школы, где преподавал восемь лет. Путешественник в своем блоге для детей рассказывал о странах, которые посетил на велосипеде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве мужчина попал под поезд и остался жив. Неизвестный влетел в кабину машиниста, разбив лобовое стекло.

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