Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!

Худшее позади, Рак. Вы вышли из темноты и стали сильнее. Поверьте, что эта новая глава принесет вам много радости, смеха и единения. Время с семьей поможет преодолеть остаточную болью. Проявите активность.

Близнецы, вы наделены такой чувствительностью, которой нет у других. Используйте это не только в своих интересах. У вас есть потенциал, чтобы исцелить не только себя, но и других людей. Но поделиться своим светом вы сможете, только будучи сильным.

Тельцы, это явно ваш день, если только вы не будете наступать на старые грабли. Удача сегодня на вашей стороне. Позвоните или организуйте встречу со старым другом, с которым не виделись долгое время, он не только принесет вам душевное успокоение, но и расскажет хорошие новости.

Овны, помните фильм «Всегда говори „да“»? Так вот, Вселенная хочет, чтобы на все предложения сегодня, вы отвечали согласием. Закройте глаза и представьте, что вы в том месте, где давно хотели оказаться. На берегу моря или у бабушки в деревне. Постарайтесь сохранить это состояние в душе.

Любовь без страсти — звучит как-то скучно. Вас, Скорпион, ждет «горячий» денек. Тем, кто находится в конфетно-букетном периоде, стоит задуматься о переходе к следующей фазе. Ну, вы поняли! Скорпионы, состоящие в длительных отношениях, вам стоит разнообразить свою интимную жизнь. Одиночки, флирт, дело хорошее, но затягивать с этим не стоит.

Лев — гороскоп на сегодня, 10 августа

Можно испытывать абсолютно разные эмоции одновременно. Сегодня грусть, одиночество и меланхолия — вполне естественны для вас. Лев, эта фаза вашей жизни требует от вас принять двойственность, которая является синонимом нашего существования. Старайтесь не оставаться наедине с собой. Разговор с другом или консультация у психолога помогут вам разобраться в этой ситуации.

Космический совет: не стыдно обратиться за помощью.

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Дева — гороскоп на сегодня, 10 августа

Это все кажется веселым, пока кто-нибудь не пострадает. Ради вашего душевного равновесия, старайтесь держаться подальше от необязательных людей. Проститесь с теми, кому вы безразличны. Они просто не соответствуют тому, что вы ищете в данный момент. Лучше быть независимым, чем соглашаться на любовь, которая не идеальна.

Космический совет: защитите свое личное пространство.

Весы — гороскоп на сегодня, 10 августа

Весы, наслаждайтесь своим одиночеством, пока вам действительно не захочется выйти из своей ракушки. Вселенная дает вам возможность управлять своей жизнью, которая должна нести радость. PS: ужин на одного, пожалуйста!

Космический совет: наслаждайтесь своим одиночеством.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 10 августа

Любовь без страсти — звучит как-то скучно. Вас, Скорпион, ждет «горячий» денек. Тем, кто находится в конфетно-букетном периоде, стоит задуматься о переходе к следующей фазе. Ну, вы поняли! Скорпионы, состоящие в длительных отношениях, вам стоит разнообразить свою интимную жизнь. Также к вам придет осознание ценности того, что вы имеете. Не бойтесь сделать шаг в правильном направлении. Одиночки, флирт, дело хорошее, но затягивать с этим не стоит.

Космический совет: секс, секс, секс.

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Стрелец — гороскоп на сегодня, 10 августа

Стрельцы, что если бы вся ваша жизнь была похожа на отпуск? Наслаждайтесь каждым моментом своей жизни! Вселенная преподнесет вам несколько подарков сегодня. Одним словом, повод выпить шампанское у вас будет.

Космический совет: цените каждый момент своей жизни.

Козерог — гороскоп на сегодня, 10 августа

Козероги, вы опять тянете из прошлого страх и неуверенность. Внутренний голос, который говорит, что вы недостаточно хороши или заставляет сомневаться в своих способностях, заслуживает, чтобы его сожгли на костре. Вернитесь в пространство любви, радости и принятия себя, таким как есть. Космический совет: вы один на миллион.

Водолей — гороскоп на сегодня, 10 августа

Водолей, время снять маску. Позвольте подлинному «я» быть услышанным, независимо от того, насколько уязвимым вы себя чувствуете. Старые раны могут проявиться в процессе и это нормально. Будьте собой.

Космический совет: снимите маску.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 10 августа

Рыбы, о чем вы думаете? Сегодняшний день принесет с собой напоминание о том, что не каждый, кто обнимает вас — является другом. Есть разница между теми, кто проявляется в реальной жизни, и теми, кто только делает вид, что интересуется вашими делами.

Космический совет: сосредоточьтесь на реальных связях.

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