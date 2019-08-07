Видео: В Москве мужчина попал под поезд и остался жив

, 20:50 Эксклюзивное видео 183

«Счастливчик» разбил лобовое стекло вагона и влетел в кабину машиниста.

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Фото, видео : ТАСС/Гердо Владимир, 5-tv.ru

В московском метро мужчина попал под поезд и чудом выжил. Инцидент произошел в среду, 7 августа. В распоряжение 5-tv.ru попало эксклюзивное видео с места происшествия. На кадрах видно, что мужчина влетел в кабину машиниста, разбив лобовое стекло. Окровавленный молодой человек лежит на полу вагона, сплошь усыпанного осколками.

Инцидент прокомментировали сотрудники УВД на московском метрополитене. Об этом сообщает ТАСС.

«В 13:10 мужчина попал под прибывающий электропоезд. Дежурившие на платформе полицейские оперативно вызвали медиков и извлекли упавшего. Он остался жив и передан работникам медслужбы», — рассказали в ведомстве.

О состоянии молодого человека, попавшего под поезд в метро, пока ничего не сообщается. Однако на видеозаписи отчетливо слышно, как мужчина громко кричит от боли. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку. Полицейским предстоит выяснить, кто виновен в случившемся.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что следователи начали проверку по факту гибели зацепера на крыше «Сапсана».

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