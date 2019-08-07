Видео: В Москве мужчина попал под поезд и остался жив

В московском метро мужчина попал под поезд и чудом выжил. Инцидент произошел в среду, 7 августа. В распоряжение 5-tv.ru попало эксклюзивное видео с места происшествия. На кадрах видно, что мужчина влетел в кабину машиниста, разбив лобовое стекло. Окровавленный молодой человек лежит на полу вагона, сплошь усыпанного осколками.
Инцидент прокомментировали сотрудники УВД на московском метрополитене. Об этом сообщает ТАСС.
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О состоянии молодого человека, попавшего под поезд в метро, пока ничего не сообщается. Однако на видеозаписи отчетливо слышно, как мужчина громко кричит от боли. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку. Полицейским предстоит выяснить, кто виновен в случившемся.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что следователи начали проверку по факту гибели зацепера на крыше «Сапсана».