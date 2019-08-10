Любительница эпатажа — американская певица Майли Сайрус проводит сейчас каникулы на озере в Италии и делится с подписчиками в своем Instagram-аккаунте фотографиями и видео с отдыха. Судя по контенту, знаменитость отрывается на полную катушку.

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Сайрус опубликовала видео, на котором эротично танцует в белом бикини под песню Алии Rock The Boat на озере Комо. Менее чем за сутки откровенный видеоролик собрал более двух с половиной миллионов лайков.

Во время водной прогулки компанию Майли Сайрус составила актриса Кейтлин Картер, а за месяц до отпуска певица выступила на ежегодном музыкальном фестивале Glastonbury в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигура Майли Сайрус восхитила подписчиков Instagram. Кумир миллионов разместила снимок, на котором мило позирует на диване с растрепанными волосами без макияжа.