«Пятая точка» Майли Сайрус «взорвала» Instagram — фото

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Снимок певицы в нижнем белье набрал уже более четырех миллионов лайков.

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Фото, видео : Instagram @mileycyrus

Давняя любительница эпатажа — американская певица Майли Сайрус в очередной раз спровоцировала бурные обсуждения вокруг своего тела в комментариях Instagram. Кумир миллионов разместила снимок, на котором мило позирует на диване с растрепанными волосами, без макияжа. На звезде из одежды только коротенькая маечка, да белые трусики. Причем, к фотографу Сайрус расположена «пятой точкой».

Откровенная публикация Майли уже набрала более четырех миллионов лайков.

«Горячая летняя девушка!» — подписала пост звезда.

Instagram @mileycyrus

На откровенное фото отреагировали многие голливудские коллеги Майли Сайрус. Например, Линдси Лохан предположила, что певица снимается для взрослого журнала.

«Ты это для журнала Плэйбой?! Гениально!» — восхитилась актриса.

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Поклонники и подавно пришли в восторг от нового провокационного снимка звезды. Комментарии быстро наполнились тысячами сообщений, восхваляющих красоту и сексуальность певицы.

«Горячо!»

«Ох, вау, легенда!»

«Ваши ноги потрясающие!» — писали фолловеры.

Однако среди многомиллионной аудитории нашлись и хейтеры. Так, один из них нашел изъян в новой фотографии знаменитости.

«Я думаю, что все смотрели на ее лицо и ягодицы, но я смотрел на грязь на ее ноге!» — сообщил подписчик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что буйный фанат бросился целовать Майли Сайрус за спиной у мужа.

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