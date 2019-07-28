Давняя любительница эпатажа — американская певица Майли Сайрус в очередной раз спровоцировала бурные обсуждения вокруг своего тела в комментариях Instagram. Кумир миллионов разместила снимок, на котором мило позирует на диване с растрепанными волосами, без макияжа. На звезде из одежды только коротенькая маечка, да белые трусики. Причем, к фотографу Сайрус расположена «пятой точкой».

Откровенная публикация Майли уже набрала более четырех миллионов лайков.

«Горячая летняя девушка!» — подписала пост звезда.

Instagram @mileycyrus