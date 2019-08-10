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  4. Пять человек погибли в жутком ДТП в Тамбовской области

Пять человек погибли в жутком ДТП в Тамбовской области

, 7:10 130

Как стало известно 5-tv.ru, в аварии пострадали еще восемь человек.

Фото : www.globallookpress.com

Пять человек стали жертвами страшного ДТП в Мордовском районе Тамбовской области на 139 километре трассы «Тамбов — Воронеж» 10 августа.

Как стало известно 5-tv.ru, еще восемь человек получили травмы. Сообщается, что среди пострадавших есть дети.

По предварительной информации, авария произошла в результате столкновения микроавтобуса Citroen и Fiat Ducato.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Причина ДТП пока неизвестна.

Всех пострадавших отправили в близлежащие больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что путешественник, мечтавший объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП.

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