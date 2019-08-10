«Помешан на деньгах»: Суханкина ответила на обвинение в 12-миллионном долге

Российская певица Маргарита Суханкина ответила на обвинения основателя «Миража» и автора песен группы Андрея Литягина. Продюсер направил бывшей солистке музыкального коллектива официальное письмо с запретом исполнять песни «Миража». Он заявил, что звезда должна ему порядка 12 миллионов рублей за то, что продолжает выступать с его хитами и при этом не платит авторские отчисления. Чтобы разрешить ситуацию, Литягин намерен обратиться в арбитражный суд.

Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!

Однако в интервью для ФАН Суханкина заявила, что не имеет никаких финансовых обязательств перед основателем музыкального коллектива, поскольку он, как один из авторов ее песен, получал денежные вознаграждения.

« Единственная финансовая претензия от Литягина в мой адрес возникла, когда я решила стать матерью. Он понял, что мать двоих детей не может буквально жить на гастролях и приносить ему прибыль. У меня появилось самое главное, и это не деньги, на которых этот господин буквально помешан. Конечно, ему это не понравилось », — рассказала знаменитость.

Также сооснователь группы и соавтор музыкальных хитов «Миража» Валерий Соколов заявил, что он передал права на использование композиций Суханкиной. Доля Литягина также была приобретена по договору у компании, которой продюсер ранее сам передал права. Таким образом, по словам Соколова, артистка обладает полным пакетом прав на исполнение песен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина упала со ступенек на пирсе в Турции.