  1. Пятый канал
  4. «Помешан на деньгах»: Суханкина ответила на обвинение в 12-миллионном долге

«Помешан на деньгах»: Суханкина ответила на обвинение в 12-миллионном долге

, 9:59 Фото 148

Основатель группы «Мираж» и автор песен музыкального коллектива Андрей Литягин решил обратиться в арбитражный суд, потребовав от певицы деньги за нарушение авторских прав.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @margarita.sukhankina

Российская певица Маргарита Суханкина ответила на обвинения основателя «Миража» и автора песен группы Андрея Литягина. Продюсер направил бывшей солистке музыкального коллектива официальное письмо с запретом исполнять песни «Миража». Он заявил, что звезда должна ему порядка 12 миллионов рублей за то, что продолжает выступать с его хитами и при этом не платит авторские отчисления. Чтобы разрешить ситуацию, Литягин намерен обратиться в арбитражный суд.

Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!

Однако в интервью для ФАН Суханкина заявила, что не имеет никаких финансовых обязательств перед основателем музыкального коллектива, поскольку он, как один из авторов ее песен, получал денежные вознаграждения.

«Единственная финансовая претензия от Литягина в мой адрес возникла, когда я решила стать матерью. Он понял, что мать двоих детей не может буквально жить на гастролях и приносить ему прибыль. У меня появилось самое главное, и это не деньги, на которых этот господин буквально помешан. Конечно, ему это не понравилось», — рассказала знаменитость.

Также сооснователь группы и соавтор музыкальных хитов «Миража» Валерий Соколов заявил, что он передал права на использование композиций Суханкиной. Доля Литягина также была приобретена по договору у компании, которой продюсер ранее сам передал права. Таким образом, по словам Соколова, артистка обладает полным пакетом прав на исполнение песен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина упала со ступенек на пирсе в Турции.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!

Последние новости

10:48
Названы регионы РФ с самым большим числом жителей, страдающих ожирением
10:45
«Самая горячая девушка планеты»: «Австралийская Кардашьян» показала фото в топе
10:30
Россия 10 августа отмечает День физкультурника
10:14
Стервелла Де Виль или Началова? Фанаты не узнали Хилькевич с новым макияжем
9:59
«Помешан на деньгах»: Суханкина ответила на обвинение в 12-миллионном долге
9:48
В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

Сейчас читают

Какие фамилии самые популярные и самые редкие в России — видео
«Джинсы — катастрофа»: Подписчики заподозрили Юлию Ковальчук в отсутствии вкуса
«Гармоничная пара»: Нонна Гришаева поделилась снимком с мужем и сыном

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги